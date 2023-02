Ölkəmizə ingilis dili müəllimi kimi gələn Henri Verren indi burada özünə biznes qurub.

Metbuatr.az İTV Xəbər yekun-a istinadən xəbər verir ki, Henri 12 ildir ki, Azərbaycanda yaşayır. Əslən İngiltərədəndir. Hazırda Henrinin bir sıra rayonlarda arıçılıq təsərrüfatları var.

Onun həyat yoldaşı da azərbaycanlıdır.

Daha ətraflı videoda:

