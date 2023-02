Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Cenevrəyə işgüzar səfər edəcək.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, iki gün davam edəcək səfərdə A.Mirzoyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının 52-ci sessiyasında iştiurak edəcək.

Onun bir sıra görüşlər keçirəcəyi də gözlənilir.

