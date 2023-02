Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərovun dünən Xocalı faciəsinin ildünümü ilə bağlı keçirilən anım mərasimində jurnalistlə dialoqu sosial şəbəkələrdə müzakirəyə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Toplum" TV-nin jurnalistinin Bayram Səfərova "Şuşaya gedə bilirsiniz?" sualına icra başçısı "sənə dəxli var?" cavabını verib.

Jurnalistin "axırıncı dəfə nə vaxt Şuşada olmusunuz?" sualına isə Səfərov "3 ay qabaq, yanvarda" deyə cavab verib.

