Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün saat 15:00-da brifinq keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifinq elm və təhsil naziri, eləcə də nazirliyin rəsmi "Facebook" səhifələri üzərindən canlı yayımlanacaq.

Nazir canlı yayım üzərindən sualları cavablandıracaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.