​“Ukrayna Krımı geri alaraq sülhü bərpa edəcək” - Zelenski

“Ukrayna Krımı geri alaraq sülhü bərpa edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Krım Ukraynanın ərazisidir və ərazilər geri qaytarılacaq. Zelensikinin sözlərinə Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi hələ 9 il əvvəl başlayıb.

“Rusiyanın təcavüzü 9 il əvvəl Krımdan başladı. Biz Krımı geri almaqla sülhü bərpa edəcəyik. Bu, bizim torpağımızdır. Ukraynanın hər bir ərazisinə Ukrayna bayrağını qaytaracağıq. Krım azad olacaq” - Zelenski qeyd edib.

