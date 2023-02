Rusiyanın Rostov vilayətində ana internetdə qızın söyüş söydüyünü eşitdikdən sonra ona cəza vermək məqsədi ilə dişlərini unitazın suyu ilə təmizləməyə məcbur edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu anları videoya çəkən qadın videonu "VKontakte" sosial şəbəkəsində paylaşıb.

Videonu izləyən sosial şəbəkə izləyiciləri ananın cəza metodunu sərt tənqid ediblər.

