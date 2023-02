Malatyada baş verən rixter cədvəli üzrə 5,6 bal gücündəki zəlzələ nəticəsində 1 nəfər ölüb, 69 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar ntəcisəsində 22 tikili dağılıb. Dağıntılar altında qalanların olduğu bildirilir.

