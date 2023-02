Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı görülən işləri nəzərdən keçirmək məqsədilə Adıyamana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TRTHaber” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, səfərdə onu Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Bahçeli müşayiət edir.

Qeyd olunub ki, Ərdoğan Adıyamanın Gölbaşı rayonunda zəlzələdən zərərçəkənlərlə görüşəcək.

