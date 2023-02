"Təqaüd yerlərinin sayı azalmayıb. Hər iki tələbədən biri mütləq təqaüd alır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev keçirdiyi brifinqdə deyib.

Nazir bildirib ki, sadəcə əvvəlki illərlə müqayisədə universitetlər üçün nəzərdə tutulan dövlət sifarişli yerlərin sayı artır:

"Bu da əlavə taqüdlərin sayının azalması deməkdir. Amma bu, o demək deyil ki, təqaüd alanların sayı azalmır. Tələbələrin qiymətləri də məsələyə müəyyən qədər təsir edə bilər".

