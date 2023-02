Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Malatyada 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ nəticəsində 1 nəfər həlak olub, daha 69 nəfər isə yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakət zamanı binaların çökməsi anı kamarelara düşüb.

