"Təhminə" obrazı ilə sevilən türk aktrisa Meral Konrat Xocalı faciəsi ilə bağlı paylaşım edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o instaqram hesabında "Xocalıya ədalət" başlığı ilə foto paylaşıb.

Qeyd edək ki, Meral Konrat 30 ildən sonra yenidən Azərbaycan filmində - "Elçilik" adlanan ekran işində rol alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.