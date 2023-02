Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Rusiya XİN rəhbərinin təyyarəsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna enib.

Sergey Lavrov fevralın 27-28-də Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə olacaq.

Qeyd edək ki, Lavrovun Azərbaycana səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul ediləcəyi gözlənilir.

