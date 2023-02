Bir həftə əvvəl Türkiyənin Hatay vilayətində baş verən rixter cədvəli üzrə 6,4 bal gücündəki zəlzələ Suriyanın İdlib şəhərində də hiss edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsciddə quraşdırılan müşahidə kamerası zəlzələ anını qeydə alıb. Bildirilir ki, zəlzələ zamanı möminlər məsciddə şam namazını qılırmış. Güclü zəlzələyə baxmayaraq onlar ibadət etməyə davam ediblər. Möminlərdən heç biri yerindən uzaqlaşmayıb.

