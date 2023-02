Jurnalist, media üzrə tanınmış mütəxəssis Ellada Mustafayeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, E.Mustafayeva bu gecə 34 yaşında uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, uzun illər Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsində müəllim işləyib. Son illərdə isə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində Elektron Təhlükəsizlik Xidmətində çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!

