Türkiyənin CHP partiyasının (Cümhuriyyət Xalq Partiyası) sədri Kamal Kılıçdaroğluna yeni müşavir təyin edilib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Mehmet Qıyas Azəritürk CHP sədrinə Türk Dünyası və Qohum Topluluqlar üzrə müşaviri təyin edilib.

Qeyd edək ki, əslən Azərbaycan türkü olan Mehmet Qıyas Azəritürk uzun illərdir Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) millət vəkili müşaviri kimi fəaliyyət göstərir.

