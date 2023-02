Məşhur cütlük zəlzələnin simvoluna çevrilən ataya ev verdi - FOTO

Kahramanmaraşda zəlzələ zamanı dağıntılar altında həyatını itirən 15 yaşlı İrmak Leyla Hançerin ölümü və atasının onun cansız bədəni ilə olan fotosu bütün dünyanı ağlatmışdı.

Metbuat.az Milliyet-ə istinadən xəbər verir ki, məşhur sənətçi Ebru Yaşar və iş adamı olan həyat yoldaşı Necat Gülseven ata Mesut Hançərə ev bağışlayıb.

Belə ki, hazırda həyat yoldaşı, bir qızı və oğlu ilə yaşayan Hançer artıq eyni mənzilindədir.

Qeyd edək ki, fotonu çəkən Frans Press Agentliyinin fotomüxbiri Adem Altan olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.