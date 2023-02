Türkiyəli aktyor Kazım Akşar vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, 69 yaşlı aktyor ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, "Arka sokaklar", "Kurtlar vadisi" kimi bir çox məşhur layihədə də müxtəlif obrazlar canlandırıb.

