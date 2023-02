Kahramanmaraşda məscidin səs gücləndiricisindən gələn səs əvvəlcə insanları təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, din adamı məscidin səs gücləndiriciləri vasitəsilə “Ali Baba’nın Çiftliği” mahnısını oxuyub. Məlum olub ki, o, uşaqları sevindirmək üçün belə mahnı oxuyub. Həqiqəti bilən insanlar gülümsəyib.

