Müğənni Yeganə Akbudak (Mürsəlova) oğlu Ömərə ad günü şənliyi təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər restoranlarından birində baş tutan gecəyə şou-biznes nümayəndələri qatılıb. Yeganə həyat yoldaşı Fatihlə fotosunu yayaraq bunları qeyd edib: "Allahım, bütün baları qoru, mənim balam da içində. Ömərim, yeni yaşın mübarək".

