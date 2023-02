İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik ölkəsinə yeni təyin olunmuş səfir Muxtar Məmmədovla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Xoş gördük, cənab səfir. Azərbaycanın İsrailə təyin olunmuş ilk səfiri artıq çatıb. Bizim əlaqələrimizdə yeni era başlayır”.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın İsrailə yeni təyin olunmuş səfiri Muxtar Məmmədov artıq bu ölkədədir.

