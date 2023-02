Prezidentin Naxçıvanda hakim təyin etdiyi Bəktaşi kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Səadət İnayət qızı Bəktaşi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi təyin edilib.

Metbuat.az Səadət Bəktaşinin dosyesini təqdim edir:

Səadət Bəktaşi 1960-cı ildə anadan olub. O, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini bitirib.

1976 - 1977-ci ildə S.M.Kirov rayon Xalq Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi, 1982 - 1984-ci ildə Ədliyyə Nazirliyinin Notariat və VVAQ İdarəsi, Bakı şəhər 1 saylı Notariat Kontorunda stajçı dövlət notariusu, 1984 - 1991 Ədliyyə Nazirliyi Qanunların sistemləşdirilməsi və qanun layihələrinin hazırlanması idarəsində məsləhətçi, baş məsləhətçi, 1991 - 1992 -ci illərdə isə Ədliyyə Nazirliyi Qanunlar toplusu Redaksiya qrupunun aparıcı mütəxəssisi olub.

1992-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi İctimai birliklərin qeydiyyatı və işin təşkili şöbəsinin baş mütəxəssisi, 1992 - 1997-ci illərdə Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsinin rəis müavini, 1997 - 1998-ci illərdə AR Prezidentinin İcra Aparatı Dövlət hüquq şöbəsinin böyük məsləhətçisi postunda olub.

Bəktaşi 1998 - 2000-ci illərdə AR Prezidentinin İcra Aparatı Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin böyük referenti, 2000 - 2007-ci illərdə 1 saylı Yerli İqtisad Məhkəməsinin sədri, 2007 - 2010-cu ildə isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi olub.

2010 - 2012-ci illərdə Ali Məhkəmənin hakimi olan 2012 - 2021-ci ildə Səadət Bəktaşi Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin sədri, 2018 - h/h Azərbaycan Respublikası Məhkəmə Hakimləri Assosiasiyalarının İttifaqının İdarə Heyətinin sədr müavini, 2021 - 2023-cü illərdə isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi olub.

