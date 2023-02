Uels şahzadəsi Keyt Middlton geyimi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Daily Mail" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Keyt Middlton və Şahzadə Uilyam yerli bayram olan Müqəddəs Devid Günü ərəfəsində Cənubi Uelə səfər ediblər. Uels şahzadəsi səfər zamanı geyimi ilə diqqət çəkib.

Şəhzadənin “Zara” brendindən geyindiyi ətəyin qiymətinin təxminən 40 manat olduğu məlum olub.

