Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru Allahverdi Musayev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhiyyə naziri Teymur Musayev bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.