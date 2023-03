Şair Əli Kərimin həyat yoldaşı Elza Kərimova 84 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun nəvəsi Əli Kərim məlumat verilib.

Allah rəhmət eləsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.