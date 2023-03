Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 45 min nəfəri ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, təbii fəlakət 45 089 nəfərin ölümünə səbəb olub. Vurğulanıb ki, 6 fevral tarixində baş verən güclü zəlzələdən sonra indiyə qədər 11 020 afterşok qeydə alınıb. Eyni zamanda zəlzələ bölgəsindən 1 971 589 şəxs təxliyə edilib.

