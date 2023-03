Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbovun Dubaydan videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntüləri jurnalist Heydər Oğuz sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.