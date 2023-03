"Qurd" ləqəbli reper Fərid Eminov xanımı Leyla Namazzadə ilə yeni fotosessiya etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük əsasən fotolarını "Instagram"da paylaşıb.

Xatıeladaq ki, bu, reperin ikinci evliliyidir. Onun bu nikahdan bir qız övladı, ilk evliliyindən isə iki oğlu var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.