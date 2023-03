Turan "Space"dəki son efirində bunları deyib vidalaşdı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Turan İbrahimovun "Space" telekanalından ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Turan eyni zamanda aparıcısı olduğu verlişin son efiri zaman da tamaşaçıların diqqətinə çatdırıbki, kanalın rəhbəri dəyişib və kanal yeni yayım formatına keçir. Bundan sonra əsasən yumora üstünlük veriləcək və xəbər tərkibli verilişlərə ehtiyac qalmır.

Qeyd edək ki, fervalın 7-də Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi, ssenarist, kinoprodüser Müşfiq Hətəmov "Space" müstəqil teleradio şirkətinin rəhbəri vəzifəsindən gedib. Onu "Parni iz Baku" KVN komandasının keçmiş üzvü, ATV və "Lider" telekanallarında müxtəlif vəzifələrdə çalışan Vado Karovinlə əvəz olunub.

