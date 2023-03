Mart ayında bu bürcləri böyük sürpriz GÖZLƏYİR

Mart ayında Qoç, Əkizlər, Qız və Əqrəb bürcündən olan qadınların əsl siması üzə çıxacaq. Onlar əks cinsin üzvlərini heyrətləndirəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, mart ayında Qoç bürcündə olan qadınların sevgi münasibətində sınaq dövrüdür. Onları kifayət qədər əyləncəli bir ay gözləyir.

Əkizlər bürcündən olan qadınlar da mart ayında maraqlı təcrübələr edərək, həm iş həyatında qazandıqları yeniliklərdən zövq alacaq həm də, sevgi həyatlarına rəng qatacaqlar.

Qız bürcündə doğulan xanımlar isə əks cinsin üzvlərinin diqqətini dəcəl hərəkətləri ilə cəlb edəcəklər. Onların bu ay hamıdan gizli saxladıqları məşğuliyyətləri üzə çıxacaq. Münasibətlərdə yeni mərhələyə yüksəliş şansı var.

Əqrəblər isə əksinə, bu ay sakit və mehriban görünərək, adətən öz emosionallıqları ilə fərqlənəcəklər. Münasibətdə olduqları şəxslər onların bu görünüşündən heyrətə düşüəcəklər. Lakin bu qısa müddətlidir, bir ay sonra əqrəblər keçmiş xarakterlərinə geri qayıdacaqlar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.