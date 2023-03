Bloger Səbuhi Xanlarov həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səbuhi Xanlarov İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu (xırda xuliqanlıq) maddəsi ilə ittiham olunub.

Bloger barəsində inzibati qaydada 15 sutkalıq həbs qərarı verilib. Məlumatı DİN-in mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev APA-ya təsdiq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.