Aİ rəsmisi Xocalıda baş tutan görüşdən YAZDI

Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə nümayəndəsi Toivo Klaar Xocalıda Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri ilə Qarabağ erməniləri arasında baş tutan görüşü ümidverici adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Klaar bu barədə tviterdə paylaşım edib.

"Bu gün Xocalıdan Bakının nümayəndələri ilə Qarabağ erməniləri arasında təmaslarla bağlı ümidverici xəbərlər gəlir. Müzakirələrin həm hazırkı narahatlıqlara, həm də daha geniş məsələlərə fokuslanılması çox yaxşıdır", - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.