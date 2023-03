Bakı şəhər Nəsimi rayonunda yerləşən Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Zaur Nudirəliyev adına 47 saylı məktəbin gənc müəllimi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ibtidai sinif müəllimi Zümrüd Ağabalayeva xəstəlik səbəbindən həyatını itirib.

