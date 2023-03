"Whatsapp" İOS istifadəçilər üçün yeni funksiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, platforma artıq "Whatsapp"ın iOS versiyasında istifadəçilər öz şəkillərindən stikerlər düzəldə biləcək.

Bu funksiya artıq "messenger"də aktivdir.

Qeyd edək ki, "Whatsapp" sonuncu dəfə səsli status funksiyasını istifadəçilərə təqdim edib.

