Bu il IX və XI sinfi bitirən şagirdlərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, 2022/2023-cü tədris ilində buraxılış imtahanı verəcək IX sinif şagirdlərinin sayı 145726 nəfər, XI sinif şagirdlərin sayı isə 98643 nəfər olacağı gözlənilir.

