Futbol üzrə Azərbaycan I Divizionunda baxımlı qol vurulub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, yarışın XIX turunun “Mingəçevir” - “İmişli” matçında baş verib. Qonaqların 2:0 hesablı qələbə qazandığı matçda “İmişli”nin ikinci qolu gözəl alınıb. Komandanın futbolçusu Ülvi İbazadə yan xəttə yaxın nöqtədən təyin edilən cərimə zərbəsindən sonra sol ayaqla topu uzaq “9-luğ”a göndərib.

Sözügedən qolun videosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.