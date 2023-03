Tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahinin ölüm səbəbi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailə üzvlərindən Bakupost.az-a bildirilib ki, Hacı Şahin bu gün səhərə yaxın - 5 radələrində ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Dünən gecədən narahatlıq başlayıb və gecəylə həkimə gedib.

Yoxlanışdan sonra evə qayıdıb və bir neçə saatdan sonra belə bir hadisə baş verib.

