Xəbər verdiyimiz kimi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) səlahiyyətli nümayəndəsi, ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, din xadimi vatsapdakı son statusunda Ramiz Rövşəndən bir şeir parçası paylaşıb.

"Mən bu ağlamalı, mən bu gülməli

Dünyaya ağlayıb-gülməyə gəldim.

Bir dünya tapılmaz bundan ölməli,

Mən də tamahlanıb ölməyə gəldim".

