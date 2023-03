Xəbər verdiyimiz kimi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) səlahiyyətli nümayəndəsi, ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hacı Şahin son mənzilə Məşədi Dadaş məscidindən yola salınacaq.

Din xadiminin cənazəsi hazırda Məşədi Dadaş məscidindədir.

