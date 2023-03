Bu gün səhər saatlarında vəfat edən tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin son çıxışı Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, çıxışı zamanı Vətən müharibəsindəki zəfəri xatırladıb və Şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyib.

