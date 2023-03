TƏBİB Hacı Şahinin ölüm səbəbini AÇIQLADI

TƏBİB Hacı Şahin Həsənlinin ölümü ilə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qeyd edilib ki, 1974-cü il təvəllüdlü Hacı Şahin Həsənlinin səhhətində yaranan narahatlıqla bağlı TƏBİB-in tabeliyindəki Bakı Şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasına 02.03.2023-cü il tarixində saat 05:30 radələrində çağırış daxil olub:

"Saat 05:43 radələrində təcili tibbi yardım briqadası ünvana çatıb. Ürək tutmasından həkimə qədər ölüm qeydə alınıb".

Qeyd edək ki, ailəsinin bildirdiyinə görə, Ş.Həsənli 01.03.2023-cü il tarixində özəl tibb müəssisələrdən birinə müraciət edib və müayinələrdən keçib.

