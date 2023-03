Rusiya ordusunun Ukraynadakı itkiləri açıqlandı - ŞOK RƏQƏMLƏR

Rusiya ordusunun Ukraynadakı canlı qüvvə itkilərinin sayı 150 605 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, son sutkada Rusiyanın 715 hərbçisi məhv edilib.

Məlumata görə, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin digər döyüş itkiləri 3 397 tank, 6 658 zirehli maşın, 2058 operativ-taktiki PUA, 480 reaktiv yaylım atəşi sistemi, 2 398 artilleriya sistemi, 243 hava hücumundan müdafiə sistemi, 300 təyyarə, 288 helikopter, 5264 avtomobil və tanker, 230 xüsusi texnikadan ibarətdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.