Elşad Miridən Hacı Şahinin ölümünə REAKSİYA

Din xadimi Elşad Miri bu gün səhər dünyasını dəyişən Hacı Şahin haqqında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elşad Miri feysbuk sosial şəbəkəsində etdiyi paylaşımda Hacı Şahinin ölümünə üzüldüyünü qeyd edib:

"Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə nümayəndəsi olan Hacı Şahin Həsənlinin ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyini eşitdim. Eyni düşüncədə olmasaq da, dinə eyni prizmadan yanaşmasaq da, vəfatına çox üzüldüm. Allah rəhmət eləsin! Günahlarını bağışlasın! Ailəsinə və sevdiklərinə səbr diləyirəm. Hər şeyimizlə Allaha məxsusuəlq və Ona qayıdacağıq".

