Martın 1-i Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Qaraxanbəyli kəndi ərazisində mina-təmizləmə işləri aparılarkən insana məxsus olması ehtimal edilən bir ədəd kəllə sümüyü və digər sümük fraqmentlərinin aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş Prokurorluqdan bildirilib ki, faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

