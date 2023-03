Bəstəkar-müğənni Sivva ilə "Avroviziya" təmsilçisi Nadir Rüstəmli bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük uzun aradan sonra "Əbədi sevgi" adlı nəğməyə çəkdirdikləri klipi təqdim edib. Bəstənin sözləri Ruslan Karslı, musiqisi əsas səbəbkar Sivvaya məxsusdur. Klipi rejissor Fərhad Əli ekranlaşdırıb. Lirik ballada sadə süjet xətti əsasında lentə alınıb.

