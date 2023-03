Hacı Şahin dəfn edildi - VİDEO

İlahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli son mənzilə yola salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, din xadimi “Qurd qapısı” qəbiristanlığında dəfn olunub.

Dəfn mərasimində mərhumun yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri və tanınmış şəxslər iştirak ediblər.

15:49

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin səlahiyyətli nümayəndəsi, tanınmış din xadimi Hacı Şahin Həsənli dəfn edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəfn mərasimi Yasamal qəbiristanlığında baş tutur.

14:43

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin səlahiyyətli nümayəndəsi, tanınmış din xadimi Hacı Şahin Həsənli son mənzilə yola salınır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məşədi Dadaş məscidində baş tutan vida mərasimi bitmək üzrədir.

Mərhum "Qurd qapısı" qəbiristanlığında saat 16:00-da torpağa tapşırılacaq.

