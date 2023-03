Rusiya - Ukrayna müharibəsində daha bir azərbaycanlı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Amil İltifat oğlu Sultanov Donetsk uğrunda döyüşlərdə həyatını itirib.

Məlumata görə, əslən Lənkəran rayonundan olan Amil Sultanovun dəfn mərasimi Zaporojyedə keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.