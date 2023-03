Ukrayna tərəfi Rusiyada mülki əhalini atəşə tutub - Putin

Ukraynanın təxribat qrupu sərhədə yaxın Rusiya ərazisindəki mülki əhaliyə qəsdən atəş açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, hücumun qarşısı alınıb. Putin Rusiyanın belə hücumların qarşısını alacağını və qalib gələcəyini bildirib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiyanın xəbər agentlikləri Bryansk vilayətində bir qrup ukraynalı diversantın girov götürüldüyünü, vilayət qubernatoru isə bir nəfərin öldüyünü bildirib. Ukrayna hakimiyyəti iddiaları təsdiqləməyib və məsuliyyəti rədd edib.

