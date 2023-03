Hazırda bağçalarda olan tərbiyəçi müəllimlərin sertifikasiyası ilə bağlı qaydaların hazırlanması istiqamətində iş aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil İnstitutunun İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Nurlan İsmayılbəyli deyib.

O qeyd edib ki, qaydalar təsdiqləndikdən sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq. Nurlan İsmayılbəylinin sözlərinə görə, 2026-cı ilə qədər məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlər də sertifikasiyaya cəlb olunacaq.

