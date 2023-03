Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin şərəfinə ziyafət verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı ilə birlikdə rəsmi qonaqlar Dağüstü parkda Bakının mənzərəsini də seyr ediblər.

