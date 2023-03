Azərbaycanın İsrailə yeni təyin olunmuş səfiri Muxtar Məmmədov etimadnaməsinin surətini bu gün İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin Protokol şöbəsinin rəisi Gil Haskelə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gil Haskel Azərbaycan səfirinə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

